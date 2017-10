Winsum wil af van overbodige verkeersborden

De gemeente Winsum gaat onderzoeken welke verkeersborden weggehaald kunnen worden. Dat zei burgemeester Rinus Michels dinsdagavond na vragen hierover van PvdA-raadslid Henk de Vink.

Die ergert zich onder meer aan de borden langs de provinciale weg N361 waarop staat dat een deel van de Voslaan is afgesloten.

Treinongeluk

De Voslaan is nu via een omweg langs het spoor te bereiken, nadat op de spoorwegovergang eind vorig jaar een trein botste op een auto. Daarbij vielen achttien gewonden.

Volgens De Vink kunnen de borden die aangeven dat een deel van de Voslaan afgesloten is worden verwijderd, aangezien de omweg al maanden klaar is. Maar daar denkt burgemeester Michels anders over.

Navigatie

'Navigatiesystemen zijn nog niet bijgewerkt. Mensen die hier niet vaak komen, hebben de neiging om af te slaan. Daarom blijven de borden er relatief lang staan.'

Toch zijn er mogelijk andere verkeersborden die wel onnodig zijn, waardoor ze het verkeer afleiden. Daarom gaat de gemeente samen met de provincie kijken welke borden verwijderd kunnen worden.

