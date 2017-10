Vrachtwagen brandt uit in Stadskanaal

(Foto: Marc Dol/112 Groningen)

Aan de Glasblazer in Stadskanaal is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrachtwagen uitgebrand.

Het vuur werd rond middernacht ontdekt. De vrachtwagen was niet meer te redden, wel kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere wagens. Over de oorzaak is niets bekend.