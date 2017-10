Aannemer dreigt failliet te gaan; renovatie bruggen bij Farmsum stilgelegd (update)

De aannemer die bezig was met de renovatie van de brugdekken bij de zeesluizen van Farmsum, dreigt failliet te gaan.

Het bedrijf BSB Staalbouw heeft uitstel van betaling aangevraagd, meldt Chemie Park Delfzijl op Facebook.

Werk stilgelegd

De werkzaamheden zijn daarom stilgelegd. Auto's mogen weer gebruik maken van de bruggen. Er staan wel plastic blokken en stoplichten.

'We hopen op een doorstart van BSB', vertelt projectleider Carolien Fischer van Rijkswaterstaat. 'Mocht dat niet lukken, moeten we een andere oplossing zoeken. De nieuwe brugdekken waren al zo goed als klaar en liggen bij BSB. Ze moeten alleen nog gestraald en geverfd worden.'

Vertraging

De werkzaamheden lopen in ieder geval enkele weken vertraging op. Over de financiële consequenties kan Fischer nog niets zeggen. 'We hadden al wel enkele zaken betaald.'

Maandag was de renovatie begonnen. De houten brugdekken zijn in slechte staat en moeten daarom vervangen worden. De werkzaamheden zouden vier weken duren.

Geen stremming vaarverkeer

Het uitstel betekent ook dat de stremming voor het vaarverkeer in het weekend van 28 en 29 oktober van de baan is. Dat weekend zouden de nieuwe brugdekken erin gehesen worden.

