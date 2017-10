Klimmende kraan bouwt windturbine in Eemshaven

(Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Geen man in een grote hijskraan, maar in de Eemshaven is woensdagmorgen de 'klimmende kraan' druk bezig met het bouwen van een windturbine.

De bijzondere kraan is bedacht door het bedrijf Lagerwey. 'Windmolens worden steeds hoger. De grote hijskranen die nodig zijn voor de bouw, zijn duur. Ook nemen ze veel ruimte in beslag op de bouwplaats. Met de klimmende kraan zijn deze problemen verleden tijd', vertelt Co Kevelam van Lagerwey. Aanhaakpunten De kraan 'klimt' met de turbine mee terwijl hij die opbouwt. Kevelam: 'Je gebruikt de mast als dragende constructie. Op verschillende hoogten zitten aanhaakpunten waar de kraan zich aan vast kan maken. Zo 'klimt' hij steeds een beetje hoger. De kraan wordt bestuurd met behulp van een afstandsbediening'. Enkele tonnen De bouw van de hoogste windmolen van Nederland, die ook in de Eemshaven staat, heeft 4,5 miljoen euro gekost. De windmolen die nu met de klimmende kraan wordt gebouwd, is naar verwachting enkele tonnen goedkoper.