Woningbrand in Tolbert onder controle (update)

(Foto: De Vries Media)

Aan de Hofstede in Tolbert woedde woensdagochtend brand in een woning. De brandweer had het vuur na een klein half uur onder controle

Er waren geen mensen meer in de woning. De rook die bij de brand vrijkwam, was van enige afstand zichtbaar.