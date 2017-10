Plus Supermarkt Ten Boer sluit na 66 jaar de deuren

Na 66 jaar sluit woensdagavond om zes uur de Plus Supermarkt in Ten Boer. De eigenaar heeft het pand verkocht aan een projectontwikkelaar. Er komen woningen voor in de plaats.

'Ik kreeg een knoop in mijn maag, toen ik vanmorgen kwam aanrijden', vertelt assistent-bedrijfsleider Peter Slager. Hij heeft 38 jaar in de winkel gewerkt, maar moet nu op zoek naar ander werk. 'Ik volg een opleiding tot buschauffeur', zegt hij. Triest Een mevrouw komt de supermarkt binnen. 'Heel triest. Dit is mijn winkel. Ik kom van Sint Annen en al veertig jaar doe ik hier twee keer per week mijn boodschappen. Straks moet ik naar Bedum.' Ondertussen vult ze haar mandje. 'Alles is nu voor de helft van de prijs, dus ik koop nog even wat snoep voor de kleinkinderen.' De winkelvoorraad die overblijft, gaat naar de Voedselbank.