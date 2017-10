Rondje Groningen: Robben 'scoort', maar of hij er blij mee moet zijn....

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur: de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen onder andere een erg fraaite foto van het in aanbouw zijnde Forum.

1) Reanimerende taxichauffeur opgespoord

Ook de politie Noord-Drenthe maakte kennis met de kracht van social media. De oproep om in contact te komen met een taxichauffeur die tijdens de Zuidlaardermarkt meehielp met een reanimatie, leverde al snel succes op...

2) Forum in het donker

Het is weer donker bij het wakker worden in de ochtend. Als je daarvoor vroeg genoeg opstaat, tenminste. Fotograaf Siebrand Wiegman van het blog JouwStad deed dat en schoot deze schitterende plaat van het in aanbouw zijnde Groninger Forum.

3) Utrecht is nóg meer fietsstad

Groningen is een fietsstad. Dat weet iedereen. Toch moest de Geodienst van de RUG met lede ogen toezien dat je in Utrecht nog nét iets verder kan komen vanuit het centrum. In Groningen bereik je een gebied van 159,6 vierkante kilometer... in Utrecht 160.

4) Adem in... adem uit

Sinie komt tot rust in het Hogeland.

5) Krachtpatser Ranomi

Hoe vaak trekt Ranomi zichzelf hier op? Tien punten voor het enige goede antwoord! Zou Epke Zonderland zich al zorgen maken?

6) Pleinhockey in Haren

Andere sportprestaties vonden vandaag plaats in Haren.

7) Uitzicht vanuit het DUO-gebouw

'I can see my house from here!'

8) Robben 'scoort'

Toch nog een 'succesje' voor de afscheidnemende international Arjen Robben. Volgens een poll van Football Rankings is hij de speler die straks het meest gemist wordt bij het WK in Rusland. Al was hij ongetwijfeld liever gewoon uitgeroepen tot meest waardevolle speler van het toernooi.



9) Ja, er zijn wel overbodige verkeersborden

Op onze Lopend Vuur-stelling van vandaag, 'Er zijn te veel verkeersborden in Groningen', heeft Marc een kort en krachtig antwoord...

