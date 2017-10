Waterschap bereidt zich voor op hoog water met kwelscherm

Het 'hoogwaterseizoen' komt eraan. Waterschap Hunze en Aa's bereidt zich daarop voor met een calamiteitenoefening. Woensdagmorgen werd bij het Eemskanaal in Appingedam een 'kwelscherm' aangelegd.

Henk van der Leij van het waterschap: 'Zo'n scherm kan worden aangelegd als een dijk lekt. We brengen dan landbouwfolie aan de kanaalkant van de dijk aan. Die moet je goed afdekken tot aan de kanaalbodem. Daar leg je het folie vast met zandzakken, net als op de kruin van de dijk. Op deze manier krijg je een mooie droge dijk en dat is nodig, want een droge dijk is een stabiele dijk.'

De oefening bij Appingedam heeft een extra voordeel. De eigenaar van het land achter de dijk constateert dat zijn grond nogal nat is. 'Wij denken dat er geen lek in de dijk zit, maar als het land de komende dagen droger wordt, sijpelt er waarschijnlijk toch ergens water weg. Dan kunnen we dit kwelscherm laten liggen', besluit Van der Leij.

