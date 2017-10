Robben 100 keer in Champions League: van trauma naar revanche

Robben met de CL-cup in 2013 (Foto: ANP/Stanley Gontha)

Arjen Robben kan woensdagavond zijn honderdste Champions League wedstrijd spelen. Bayern München speelt tegen Celtic en als de Bedumer aanvaller speelt dan bereikt hij een haast zeldzame mijlpaal.

Alleen Clarence Seedorf speelde als Nederlander minstens honderd wedstrijden in de Champions League.

De top 5 Nederlanders in de CL (Robben is de enige nog actieve speler):

Clarence Seedorf (met Ajax, Real Madrid, Inter Milan en AC Milan): 125

Arjen Robben (met PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München): 99

Edwin van der Sar (met Ajax, Juventus en Manchester United): 98

Frank de Boer (met Ajax, Barcelona en Galatasaray): 81

Phillip Cocu (met PSV en Barcelona): 79



Robben debuteerde in oktober 2002 op het miljoenenbal toen hij met PSV tegen Borussia Dortmund speelde. Hij viel in voor Leandro do Bonfim.

Trauma

Tien jaar later leek Robben zichzelf een trauma te bezorgen. Met Bayern stond hij in de eigen Allianz Arena in de finale tegen zijn oude club Chelsea. In de verlenging kregen de Duitsers bij een 1-1 tussenstand een strafschop, die Robben opeiste. Hij miste, er werd niet meer gescoord en Chelsea won de beslissende strafschoppenserie (zie hieronder de beelden).



Revance

Een jaar later, in 2013, revancheerde de Bedumer zich op de mooist mogelijke manier. Weer haalde Bayern de finale, dit keer tegen Borussia Dortmund. Bayern won met 2-1 (samenvatting), Robben gaf een assist en scoorde in de laatste minuut zelf de winnende (hieronder de beelden).



Seedorf inhalen?

Nu, 4,5 jaar later, is Robben gestopt als international omdat hij nog zo lang mogelijk op topniveau wil spelen. Het zou een fantastische prestatie zijn als hij Seedorf nog inhaalt op het lijstje met meeste CL-wedstrijden als Nederlander. Of dat gaat lukken zal de tijd uitwijzen.

Lees ook:

- Koning bedankt Arjen Robben

- Noord Vandaag: 'Arjen behoort voor mij tot de vijf beste Oranje-internationals ooit'

- Robben: 'Nog één avond eerherstel en trots' (video)

- Robben in Oranje: de beste momenten

- Robben stopt als international (update)