Omleidingen voor werkzaamheden in Groningen nu op kaart

Hoe moet je omrijden als een deel van de stad Groningen onbereikbaar is? Dat laat de website Groningen Bereikbaar zien op haar vernieuwde kaart.

Op de kaart met wegwerkzaamheden kon je al zien waar er wanneer aan de weg wordt gewerkt en hoe druk het op de wegen is. Je kon daarbij ook al kiezen tussen de werkzaamheden van vandaag, komende week of komende maand.

Tijd en afstand

Nieuw op de kaart is dat je ook de omleidingen voor auto's en (brom)fietsen te zien krijgt als je op een werkzaamheid tikt. Je ziet op een klein kaartje hoe je kan rijden. Sommige afzettingen tonen meerdere alternatieve routes. De afstand en tijd die je langer onderweg bent door de omleiding, staan niet vermeld.

Oprit Hereweg dicht

Een actueel voorbeeld is de oprit vanaf de Hereweg op de ringweg A7 richting het Julianaplein. Die is dicht tijdens de herfstvakantie volgende week. De kaart laat zien dat je tijdelijk via de Hereweg, Weg der Verenigde Naties en de Europaweg alsnog op de ringweg terecht kan komen.

De kaart is hier te bekijken.

Lees ook:

- Werk aan zuidelijke ringweg: wat is de invloed op het verkeer?

- Nieuwe zuidelijke ringweg: dit betekent het voor jou

- Dossier: Zuidelijke Ringweg