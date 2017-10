'Passagierstrein Arriva rijdt zes dagen, de STAR alleen op zondag'

Wanneer de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal er komt, is het mogelijk dat de passagierstrein van Arriva van maandag tot zaterdag rijdt en de stoomlocomotieven van de STAR alleen op zondag.

Dat zegt gedeputeerde Fleur Gräper. 'We gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om gelijktijdig gebruik te maken van het spoor', stelt Gräper. 'Dit is een kansrijke optie die we uitgebreid willen verkennen.'

Wanneer deze mogelijkheid realiteit wordt, betekent dat de STAR op zondag geen rekening hoeft te houden met de passagierstrein. Die rijdt dan niet op zondag.

Onderhoud voor ProRail

De aangedragen oplossing moet de impasse die er bestaat tussen museumspoorlijn STAR, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en de provincie doorbreken. De provincie wil graag de status hoofdspoor voor de verbinding tussen Veendam en Stadskanaal, zodat het onderhoud voor de rekening van ProRail komt.

Angst voor kosten scholing

Maar wanneer de status hoofdspoor wordt toebedeeld aan het stukje spoor richting Stadskanaal, zou STAR in de problemen komen. De vrijwilligers van STAR zouden dan extra moeten worden geschoold, kosten die de stichting niet kan dragen, zo gaf voorzitter Pieter Hofstra in een eerder stadium aan.

Door STAR alleen op zondagen te laten rijden en de passagierstrein van Arriva doordeweeks en zaterdags, zou deze voorwaarde worden omzeild. De STAR hoeft dan niet aan de voorwaarden voor de status hoofdspoor voldoen, omdat het op zondag 'alleenrecht' heeft op het spoor en niet hoeft te kruisen met de passagierstreinen.

Eerst reizigers, dan toeristen

Om het ontbreken van een passagierstrein op zondag op te vangen, wordt nagedacht over bussen tussen Stadskanaal en Veendam op de zondag. 'Onze eerste insteek is om de reizigers goed te ondersteunen', geeft Gräper aan. 'Dat is een ander belang dan de toeristische belangen van de STAR. Dat betekent dat we het vervolg qua dienstregeling goed moeten uitzoeken. Dat zorgt ervoor dat we meer tijd nodig hebben om goede afspraken te maken met zowel de STAR als Arriva.'

Het alternatief voor de STAR, een nieuwe museumspoorlijn richting Gieten via Gasselte, wordt daarbij gedegradeerd tot tweede alternatief. 'Onze eerste optie is een constructie creëren op bestaand spoor', legt de D66-bestuurder uit.

Moeizame bevalling

In 2019 zal Gräper een definitief besluit op tafel moeten leggen. En dat is een moeizame bevalling, stelt ze. Gräper is niet bang dat de deadline van 2022, wanneer er gestart moet worden met de aanleg van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal, in gevaar komt. Tot die tijd blijven de RSP-gelden van 65 miljoen euro, de financiering voor het project, beschikbaar voor de treinverbinding.

