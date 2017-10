Er is overeenstemming over nieuw schadeprotocol

(Foto: Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS))

Er is overeenstemming bereikt over een nieuw schadeprotocol. Dat melden het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, de provincie en de 12 gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied.

Later meer..