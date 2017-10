Lopend Vuur: Er zijn te veel verkeersborden

In Winsum gaat de gemeente onderzoeken welke verkeersborden weggehaald kunnen worden.

Binnen de raad bestaat ergernis over de borden langs de N361, waarop staat dat een deel van de Voslaan is afgesloten.

Overbodig

Volgens de PvdA kunnen de borden weg, omdat de omweg al maanden klaar is. Burgemeester Michels denkt daar anders over, omdat navigatiesystemen nog niet zijn bijgewerkt.

De gemeente Winsum erkent dat andere verkeersborden mogelijk wel onnodig zijn. Daarom gaat de gemeente samen met de provincie kijken welke borden verwijderd kunnen worden.

