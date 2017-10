Bezoek aan provinciaal energiebedrijf Hamburg moet Groningen inspireren

Provinciale Staten gaat op werkbezoek bij het Duitse Hamburg Energie om te leren van de ervaringen van een energiebedrijf dat in handen is van de samenleving.

Met het bezoek komt PS tegemoet aan het voorstel van de SP, die een provinciaal energiebedrijf bepleit als onderdeel van een meer democratische energievoorziening.

90.000 huishoudens

Hamburg Energie is het dichtstbijzijnde 'provinciale energiebedrijf' en levert aan meer dan 90.000 huishoudens groene stroom. Het initiatief is een voorbeeld voor de SP, die de wens heeft dat de provincie Groningen meer zeggenschap en eigenaarschap over de energievoorziening krijgt.

Winsten niet voor aandeelhouders

SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele: 'Met het werkbezoek kunnen ook de critici zien dat een provinciaal energiebedrijf een goede oplossing is, waarmee de winsten ten goede komen aan de inwoners en niet aan de aandeelhouders.'

Een datum voor het werkbezoek wordt later bekend.