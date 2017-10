'Onderzoek naar oplossing Knijpsbrug duurt langer dan gepland'

(Foto: Jaap Elevelt/Groningen in Beeld)

De gesprekken om een oplossing te creëren voor de verkeersproblemen bij de Knijpsbrug in Hoogezand, duren langer dan gepland.

Gedeputeerde Fleur Gräper zou woensdag tijdens de commissie met meer informatie komen, maar volgens haar loopt het onderzoek vertraging op.

'We zijn daarbij afhankelijk van verschillende factoren', stelt Gräper. 'Bijvoorbeeld met wat Hoogezand voornemens is met het Stadshart, dat heeft gevolgen voor de verkeersdoorstroming. Maar we zijn ook afhankelijk met wat Rijkswaterstaat wil wat betreft aanpassingen op de A7.'

'Wachten op Rijkswaterstaat'

Volgens Gräper is het wachten op Rijkswaterstaat. 'We zijn met Hoogezand heel ver, maar met Rijkswaterstaat nog lang niet zover.' Dat zorgt ervoor dat de verkeersstroom blijft aanhouden en er regelmatig files staan vanaf de Knijpsbrug tot op de vluchtstrook van de A7. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

