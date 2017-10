Stad wil gezinswoningen alléén voor gezinnen

De gemeente Groningen wil een aantal gezinswoningen in de huursector labelen waardoor de woningen alleen nog aan gezinnen kunnen worden toegewezen.

Doel van de maatregel, die in eerste instantie nog een experiment is, is om de zoektijd van gezinnen die een woning zoeken te verlagen.

Labels

'Wij willen vrijkomende gezinswoningen labelen zodat daar geen andere groepen inkomen', laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten. Volgens de wethouder zijn er wel voldoende gezinswoningen in de stad, maar worden die niet altijd bewoond door de juiste groep mensen.

In overleg met corporaties

Het besluit om enkele gezinswoningen te voorzien van een label is in overleg gegaan met de woningcorporaties. Het gaat om woningen waarvoor een maandelijkse huur wordt betaald van 590 tot 700 euro.

Pakket van drie experimenten

Het experiment met gezinswoningen maakt deel uit van een pakket van in totaal drie experimenten. De door de gemeente genoemde bijzondere doelgroepen en wenszoekers kunnen ook gaan meedraaien in een nieuw probeersel.

Bijzondere doelgroepen

Mensen die in de groep bijzondere doelgroepen vallen hebben te maken met sociale, maatschappelijke en medische problemen. Mensen uit die bijzondere doelgroep moeten verspreid over de hele stad worden ondergebracht in een huurwoning en niet meer in een specifieke buurt of straat.

De vraag naar woningen voor mensen met bovenstaande problematiek is gestegen in de afgelopen tijd. Nu zijn er in totaal 160 mensen op zoek naar een huurwoning, de helft van daarvan valt in de bijzondere doelgroep.

Wenszoekers

Dan is er nog de groep wenszoekers waar een experiment mee gehouden gaat worden. Wenszoekers zijn mensen met veel punten die op zoek zijn naar een woning en vaak een woning weigeren.

Voor die mensen moet er een betere afstemming komen tussen de vraag van de wenszoeker en het aanbod. Ook met als doel om mensen sneller in een geschikte woning onder te brengen.

Lees ook:

- Stad bouwt 150 nieuwe huurwoningen voor gezinnen