Papiermolen mag flexibele openingstijden houden na 2019

Als het openluchtzwembad De Papiermolen in Groningen in 2019 weer open gaat na haar verbouwing, blijft het zwembad langer open bij mooi weer.

Het zwembad behoudt dan flexibele openingstijden, waar afgelopen zomer al mee werd geëxperimenteerd. Door op dagen met mooi weer bijvoorbeeld een uur langer open te zijn, moeten zowel baantjestrekkers (die veelal op vaste tijden komen) als recreatieve zwemmers tegemoet worden gekomen.



Niet alleen op basis van temperatuur

Afgelopen zomer kon het openluchtbad door de afgesproken flexibiliteit haar zwemseizoen al verlengen. Dat gebeurde niet omdat het regenachtig en koud was voor het zomerweer.

De komende jaren wil zwembadeigenaar Sport050 niet alleen op basis van de temperatuur open kunnen blijven, maar kijkt ze ook naar de bezoekersaantallen en potentiële belangstelling.

Eerst een verbouwing

De Papiermolen gaat van maandag tot en met vrijdag terug naar een openingstijd van 8.00 tot 20.00 uur. Maar voordat dat in werking treedt, is het alweer 2019. Volgend jaar is het openluchtbad het hele jaar dicht vanwege verbouwingswerkzaamheden en werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

Slecht seizoen

Door het teleurstellende weer, de slechte bereikbaarheid vanwege werkzaamheden aan de ringweg en weinige parkeerplaatsen, draaide De Papiermolen dit jaar het slechtste seizoen in de afgelopen vijf jaar. Er kwamen zo'n 60.000 bezoekers, in tegenstelling tot een kleine 70.000 het jaar ervoor.

Lees ook:

- Papiermolen ziet minder bezoekers laatste seizoen voor verbouwing

- De Papiermolen is dicht tot de zomer van 2019