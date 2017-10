Noord Vandaag: 'Er gaat een deur dicht, maar er kan wel een schuifpui voor je open gaan'

De supermarkt in Ten Boer draaide woensdag de deur definitief op slot. Maar een van de medewerkers blijft desondanks positief. 'Er gaat een deur dicht, maar er kan wel een schuifpui voor je open gaan'. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Derk Bosscher nam een kijkje in de supermarkt, tijdens de laatste dag. 'Het is net een echoput', zegt een dame die door de bijna lege winkel loopt. (10.09).

Verder in Noord Vandaag:

- 'Ze zeggen eerst dat alles goed gaat, maar als je doorvraagt blijkt er toch van alles te spelen.' Kinderen hebben volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer last van de aardbevingen in onze provincie. (1.52)

- Inwoners van Bierum kunnen vanaf vandaag met al hun hulpvragen terecht bij de lokale zorgtelefoon. (8.22)

- 'Geweldig! Ik ben er verschrikkelijk trots op dat dat ding hier staat.' Henk Meijer uit Delfzijl zorgde ervoor dat een bijna honderd jaar oude T-Ford sinds deze week in de showroom van een autobedrijf in de havenstad staat. (13.11)

- Hij is gitaarbouwer en zanger en maakt al 25 jaar deel uit van de Groningse band De Stroatklinkers. Nu komt Adrian Farmer met een eigen cd. (16.10)

- Robin Smit woont weliswaar in Amsterdam, maar hij komt uit Groningen. Hij doet mee aan The Voice of Holland en laat in de studio horen wat hij kan. Op een geleende gitaar, want zijn eigen exemplaar liet hij in de trein staan bij de overstap in Zwolle. (18.23)

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.