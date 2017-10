Adrian Farmer is vaste kracht in de Groninger band De Stroatklinkers. De Groninger Brit speelde mee op zo'n honderd platen en cd's van anderen, bouwde gitaren voor onder anderen Mark Knopfler van Dire Straits en John Paul Jones van Led Zeppelin.

Een cd onder eigen naam had hij nog niet. Daar komt nu verandering in.

Undercover

In de Undercoverstudio van Coos Grevelink in Zuidbroek legt de 53-jarige Farmer de laatste hand aan zijn debuutplaat. 'Het is een lang gekoesterde droom', zegt hij erover. 'Een eigen cd met voornamelijk eigen liedjes en voor het grootste deel door mezelf ingespeeld.'

Farmer is in 1964 geboren in het Zuid-Engelse Wadhurst. Vanaf zijn puberteit zit hij al in de muziek. Eigenlijk altijd in een dienende rol. Als gastmuzikant is hij op zo'n honderd albums te horen.

Over verdriet en liefde

Op zijn debuut-cd staan straks veertien liedjes waarvan hij er elf zelf heeft geschreven. Een van de oudste liedjes schreef hij meer dan dertig jaar geleden. 'Over de liefde gaat dat lied', vertelt Farmer. Ook de andere liedjes op de cd zijn sterk autobiografisch. 'Ze gaan over dingen die ik heb meegemaakt. De hoogtepunten, maar ook de dieptepunten. Over verdriet en liefde en alles wat een mens zoal meemaakt in zijn leven.'

'Voor ik dood ga'

Farmer heeft nog een belangrijke reden om nu eindelijk eens een eigen cd te maken: 'Ik word een dagje ouder, mijn handen doen het niet meer zo goed en ik dacht: 'Nu moet ik het echt gaan doen'. Voordat ik niet meer kan spelen, voor ik dood ga, wil ik een eigen cd. Het plan heb ik eigenlijk al sinds 1981, maar nu is het echt tijd. Voor het te laat is moet ik die droom verwezenlijken.'

Dire Straits en Led Zeppelin

Groningen kent Adrian Farmer vooral als lid van De Stroatklinkers, de rest van de wereld kent hem als gitaarbouwer. 'Ik bouw inmiddels al 34 jaar gitaren. Of eigenlijk alles met snaren, behalve piano's.'

Inmiddels heeft hij ruim zeshonderd snaarinstrumenten gebouwd en die gaan niet naar de eerste de beste klanten. 'John Paul Jones van Led Zeppelin en Mark Knopfler van Dire Straits spelen op een gitaar van mij, maar ook Ilse de Lange en niet te vergeten De Stroatklinkers en Alex Vissering.'



De cd van Adrian Farmer verschijnt in november.