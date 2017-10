Politie krijgt veertien tips over schietpartij aan Korreweg

Bij de politie zijn tot nu toe veertien tips binnengekomen over de schietpartij aan de Korreweg in Groningen.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan deze zaak. Daarbij raakte een 21-jarige man blijvend verlamd door een kogel in zijn rug. De politie wil meer weten over het trio licht getinte mensen dat betrokken was bij de schietpartij. Eén van hen, een 19-jarige Stadjer, zit vast. De twee andere mannen zijn nog spoorloos.

Overval op Domino's

Ook de overval op de Domino's Pizza aan de Stoepemaheerd in de Groningse wijk Beijum kwam aan bod. Hierover zijn tot nu toe zeventien tips binnengekomen.

Lees ook:

- Acht tips over schietpartij Korreweg

- Neergeschoten student is blijvend verlamd (update)

- Gewapende overval: 'De twee medewerkers hebben er nu nog last van'