Zuidhorn financieel gezond op weg naar de herindeling

De gemeente Zuidhorn gaat financieel gezond de herindeling tegemoet. Volgend jaar, het laatste jaar van het bestaan van Zuidhorn, is er geld voor investeringen en de lasten voor de inwoners blijven gelijk.

Wethouder financiën Bert Nederveen is dan ook een tevreden mens. 'Zuidhorn staat er gezond voor. We dragen de gemeente eind volgend jaar met een goed gevoel over aan de gemeente Westerkwartier.'

Dorpsontwikkeling Grijpskerk en Oldehove

De gemeente trekt in 2018 onder meer geld uit voor de uitbreiding van brede school De Noordster en van de gereformeerde basisschool De Brug in Zuidhorn. Verder is er geld voor een nieuw kunstgrasveld voor de hockeyclub in Zuidhorn, de aanpak van de Rijksstraatweg in Zuidhorn en de weg door Aduard. Ook is er geld beschikbaar voor dorpsontwikkeling in Grijpskerk en Oldehove.

