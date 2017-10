Stripmuseum vraagt rechter om hulp tegen uitzetting

Het Nederlands Stripmuseum krijgt over vier weken duidelijkheid: mag het museum voorlopig aan de Westerhaven in de stad blijven of niet.

Het museum probeerde woensdag bij de rechter te voorkomen dat de verhuurder het museum op straat zet.

Forum

Het Stripmuseum en verhuurder Libéma (met de BV Stripmuseum Beheer) steggelen over de einddatum van de huurovereenkomst. Volgens het Stripmuseum is het contract geldig totdat het Groninger Forum klaar is. Op dat moment verhuist het Stripmuseum naar het pand achter de Grote Markt; naar verwachting is dit in 2019. Maar volgens verhuurder Libéma duurt het contract maximaal drie jaar en loopt het dus dit jaar af; het jaar waarin het Forum oorspronkelijk klaar zou zijn.

Het Stripmuseum wijst erop dat nergens in het contract de maximale termijn van drie jaar staat vermeld. Het uitgangspunt is altijd geweest dat het museum aan de Westerhaven mag blijven totdat het Forum klaar is en zo staat het ook in het contract.

Maar volgens de advocaat van verhuurder Libéma is het contract onduidelijk; er staat immers ook in dat het contract ieder jaar verlengd moet worden. Volgens Libéma zou er daarom vooral naar de bedoelingen van beide partijen gekeken moeten worden. In de onderhandelingen is het altijd over 2017 gegaan, zegt de advocaat.

Geld

Verhuurder Libéma wil van het Stripmuseum af, om het pand te kunnen verkopen. Het Stripmuseum betaalt volgens de advocaat van de verhuurder ook nog eens een 'absurd lage huur' van tien euro per vierkante meter, terwijl honderdtwintig euro normaal is. Deze huurprijs is volgens Libéma zo laag gesteld, omdat het om maximaal drie jaar zou gaan. Inmiddels is er belangstelling van kopers voor het pand en wil Libéma de huurder weg hebben.

Desastreus

Volgens het Stripmuseum zou het desastreus zijn als het museum nu uit de Westerhaven moet vertrekken. Er is geen alternatieve locatie, de zes medewerkers moeten ontslagen worden en alle projecten op bijvoorbeeld scholen stopgezet. Het museum wil de deuren in februari 2019 sluiten om een paar maanden later open te gaan in het Forum. De rechter wilde weten van Libéma of dit bespreekbaar is. Maar dat duurt de verhuurder veel te lang. Daarom volgt over vier weken de uitspraak.

Lees ook:

- Verhuurder probeert opnieuw Stripmuseum op straat te zetten

- 'Exploitatietekort Forum moet linksom of rechtsom worden opgelost'