Zuidhorn wil voorop lopen met gasloos bouwen

Het aantal gasloze woningen in Oostergast wordt uitgebreid (Foto: Gemeente Zuidhorn)

De gemeente Zuidhorn blijft inzetten op gasloos bouwen in de nieuwbouwwijk Oostergast. In de wijk wordt al een aantal gasloze woningen gebouwd en de gemeente wil dat aantal verhogen.

Jan Been

Wethouder Fred Stol: 'We gaan bouwbedrijf Plegt Vos uitdagen gasloos te bouwen en vanuit het gemeentehuis adviseren we potentiële kopers over de mogelijkheden van zo energiezuinig mogelijk wonen. Daarvoor wordt een duurzaamheidsteam opgezet.'

Lagere maandlasten

'Mensen denken vaak dat energiezuinig bouwen duur is en dat het ten koste van comfort gaat', stelt Stol. 'Wij gaan die mensen adviseren wat er mogelijk is en dat allerlei duurzaamheidsmaatregelen leiden tot lagere maandlasten en uiteindelijk tot de betere verkoopbaarheid van je woning.'



Voorop lopen

'Het is een landelijk doel om in 2050 van het gas af te zijn. Dus die kant gaan we zonder meer op. Zuidhorn wil voorop lopen.'

