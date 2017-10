Historische T-Ford terug in Delfzijl: 'Geweldig!'

'Geweldig! Ik ben er verschrikkelijk trots op dat dat ding hier staat.' Henk Meijer uit Delfzijl zorgde ervoor dat een bijna honderd jaar oude T-Ford sinds deze week in de showroom van een autobedrijf in de havenstad staat. De wagen deed vroeger dienst bij transportbedrijf Lommerts, dat in 1992 failliet ging.

'Vanaf 2006 ben ik ermee bezig geweest om hem naar Delfzijl te halen', vertelt Meijer. Hij werkte vroeger zelf bij Lommerts. 'Ik heb er zelf helaas niet in gereden. Het is heel jammer, maar ik ben te groot voor deze wagen.'

Uit het museum

De auto is overgenomen van een museum in Zuid-Holland. 'Hij heeft jaren stil gestaan', zegt Meijer. Een rondje rijden met de T-Ford zit er dus niet in.

'Mooie herinnering aan opa'

Hij staat in de showroom van het autobedrijf van Jeroom Doornbos, kleinzoon van de vroegere directeur van transportbedrijf Lommerts. 'Het is voor mij een mooie herinnering aan mijn opa. En een mooi stuk historie dat nu naar Delfzijl is gekomen. Heel wat mensen hebben er al even naar gekeken en er zullen er nog heel wat komen.'