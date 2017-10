Wie gaat de horeca op het dak van het Forum doen?

Voor het uitbaten van de twee horecagelegenheden in het Groninger Forum in de stad zijn nog drie ondernemers in de race.

In totaal kreeg directeur Dirk Nijdam van het Forum tien inschrijvingen binnen. Volgens Nijdam had hij vooraf meer belangstelling, maar hebben uiteindelijk niet alle horecaondernemers aan de inschrijving meegedaan. Twee horecagelegenheden Op de bovenste verdieping van het pand achter de oostwand van de Grote Markt moet een skylounge komen met een restaurant. Op de begane grond komt een grand café. De nieuwe uitbater mag beide horecagelegenheden gaan runnen. Ook krijgt hij voorrang bij evenementen of speciale programmering waarbij horeca nodig is. Landelijk en lokaal Uit de tien horeca-ondernemers heeft Nijdam drie gekozen met wie gesprekken volgen over hun plannen voor het Forum. 'Er zitten landelijke en lokale partijen bij. Ze zijn draagkrachtig en conceptueel sterk.' Nijdam wil nog dit jaar een besluit nemen. 'Ik ben pas blij als we één partner hebben die naadloos bij ons past. Met kerst moeten we samen aan de champagne ziten.' Lees ook: - Wie gaat de horeca in het Groninger Forum runnen?

