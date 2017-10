Verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl onveilig bij zwaardere aardbevingen

Het is de eerste in een naar verwachting lange reeks: Verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl moet worden versterkt. De gebouwen zijn niet bestand tegen zwaardere aardbevingen.

Dat blijkt uit onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van het complex. In een brief heeft de directie bewoners, familie en medewerkers hierover geïnformeerd. Wat er precies gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Zeventig zorggebouwen

Vliethoven is één van de zeventig zorggebouwen in het aardbevingsgebied die worden onderzocht. Dat gebeurt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Volgens een woordvoerder van die organisatie duurt het nog een half jaar voordat duidelijk is hoe het met al die andere panden zit.

Meer duidelijkheid

'Op dit moment wordt door specialisten berekend of versterking van deze panden noodzakelijk is. En zo ja, welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. Wij verwachten hier voor april volgend jaar meer duidelijkheid over.'

Dat geldt ook voor het verpleeghuis in Delfzijl, onderdeel van zorggroep De Hoven. 'Dit pand is in een eerder stadium door de NAM en het Centrum Veilig Wonen geïnspecteerd. Op dit moment wordt door specialisten berekend welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. Ook hier verwachten we in april volgend jaar meer duidelijkheid over te hebben', laat de NCG-woordvoerder weten.

Maatregelen

In de brief laat de Vliethoven-directie ook weten dat inmiddels maatregelen zijn genomen. 'Al in een eerder stadium zijn risicovolle elementen weggehaald of aangepast. Ook is er bijvoorbeeld plakfolie op een aantal ramen langs de vluchtroute geplaatst.'

Geen toelichting

De directie van Vliethoven wil geen verdere toelichting geven en verwijst naar de NCG. Inmiddels is er al wel een informatiebijeenkomst geweest.

Ook houdt locatiemanager Jan Dijkstra één keer in de week spreekuur. 'Uw vragen zullen we daar zoveel waar mogelijk beantwoorden', zegt hij toe in de brief aan alle betrokkenen.

