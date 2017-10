Volg straks live: Ferizaj - Lycurgus, de eerste Europese wedstrijd voor de Groningers

De volleyballers van Abiant Lycurgus beginnen woensdag aan de Europese campagne met een duel in de voorronde van de Champions League. De Groningers spelen in Kosovo tegen KV Luboteni uit Ferizaj.

De club uit Kosovo speelt voor het tweede seizoen op een rij Europees en werd, net als Lycurgus, het afgelopen seizoen landskampioen.

Maaseik?

Het is de tweede voorronde van de Champions League, die wordt beslist over twee wedstrijden. Volgende week donderdag is de return in Groningen. Bij winst is het Belgische Maaseik de tegenstander.

Kijk live

De wedstrijd begint om 17.00 uur en is live te volgen via onderstaande link van Laola1 TV. Daarbij moet je een gratis account aanmaken, of inloggen met je eigen Facebook-account.

Bekijk de wedstrijd hier.