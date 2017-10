Taaij over Champions League: 'Als wij ons niveau halen moeten we winnen'

Lycurgus-coach Arjan Taaij heeft drie kwartier voor de volleybalwedstrijd tegen KV Luboteni vertrouwen in een goede afloop. De uitwedstrijd in de voorronde van de Champions League moet gewonnen kunnen worden.

Dat zei hij tegen RTV Noord. Over de Kosovaarse tegenstander uit Ferizaj weet Taaij niet heel veel, moet hij toegeven. 'De competitie staat minder hoog aangeschreven dan de Nederlandse. Ook hebben ze internationaal gezien weinig ervaring.'

'We hebben één wedstrijdje gezien, toen ze in de Challenge Cup tegen Maccabi Tel Aviv speelden, daar hebben we wel een beetje informatie uit. Maar voor de rest weten we zeer weinig.'

Daarom kijkt Taaij vooral naar zijn eigen ploeg. En daar put hij veel vertrouwen uit: 'Wij zijn al heel ver, we hebben een team dat sterk is in de breedte. Als wij ons eigen niveau halen moeten we hier kunnen winnen.'

De wedstrijd begint om 17.00 uur en is live te volgen. Kijk hier voor meer informatie.