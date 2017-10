Succes voor Damster huurders: versterkingsplan van tafel

De acties van huurders in de wijk Tjamsweer in Appingedam hebben hun vruchten afgeworpen. Woongroep Marenland trekt het versterkingsplan voor twaalf huizen in.

De bewoners verzetten zich tegen de versterking van de huurwoningen. Ze vinden dat hun slecht onderhouden huizen het niet waard zijn aangepakt worden. De huurders willen sloop en nieuwbouw.

Handtekeningen

Dat hebben ze woongroep Marenland meerder keren laten weten. Zo werden handtekeningen verzameld tegen de plannen.

In een brief laat de woningcorporatie het volgende weten: 'U heeft aangegeven niet akkoord te zijn met ons voorstel uw huis te versterken en te verduurzamen. De uitslag betekent dat het versterkingsplan niet door gaat.'

Voor gevochten

De bewoners zijn er blij mee, maar vragen zich wel af hoe het nu verder gaat. 'Hier hebben we voor gevochten. Dat versterkingsplan is nu van tafel. Het is afwachten wat Marenland nu verder wil', reageert huurder en actievoerder Frans Mulder.

Helaas

In de brief kondigt de woongroep aan in overleg te gaan met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. 'De NCG voert de regie over het versterkingsprogramma. Wij kennen de consequenties van uw keuze op dit moment niet. Zodra er bekend is wat de gevolgen zijn, komen wij bij u terug. Helaas kunnen wij hiervoor geen termijn noemen.'

Lees ook:

-

Huurders Appingedam eisen opheldering over versterking

- Pas op de plaats na protest tegen versterken huurwoningen