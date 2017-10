'Goed dat kinderen gehoord worden, maar hoe bang maken we ze?'

Het is goed dat de beleving van de kinderen nu op papier staat, vindt Mark van der Made, directeur van de Togtemaarschool in Bedum. 'Maar ik vraag mij altijd af in welke mate je de kinderen er bang voor moet maken. Dat is de andere kant van het verhaal.'

De schooldirecteur reageert daarmee op de bevindingen van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Zij stelt dat een kleine groep kinderen in Groningen veel last heeft van de aardbevingen.

Niet uit angst regelen

Van der Made: 'Ik vind het goed dat kinderen gehoord worden, want ik geloof dat wij misschien nog geen goed beeld hebben van wat er in de hoofdjes van kinderen omgaat als het om aardbevingen gaat. Maar laten we het wel in een bepaalde context plaatsen en het niet uit angst regelen.' Daarmee doelt hij op het feit dat de kinderen een veilige basis geboden moet worden.

'Ik schrok wakker'

De school in Bedum merkt er overigens relatief weinig van, vertelt de directeur. Toch steken de leerlingen in groep acht van de Togtemaarschool in Bedum massaal de hand op als meester Guido Koridon vraagt wie last heeft gehad van aardbevingen. De reacties lopen uiteen van 'cool' tot 'eng'.

'Toen we in groep vijf zaten hadden we hier een aardbeving op school. Verder merk ik er weinig van', vertelt Jildou. Mathijs vul aan: 'Het gebeurde een keer toen ik sliep. Het trilde overal en ik schrok wakker. Daarna ben ik gewoon weer verder gaan slapen.'



Ik dacht dat de school in zou storten Kalissa - Leerling Togtemaarschool

Toch zijn er ook leerlingen die wél bang waren. 'Je voelde de grond heel hard trillen', vertelt Naomi. 'Ik was bang dat ons huis zou instorten.' Ook klasgenoot Kalissa vond de aardbeving eng: 'Ik dacht dat de school in zou storten.'

De kinderen weten wel wat ze moeten doen bij een volgende beving. 'Rustig blijven en naar de juf of meester luisteren', zegt Mathijs.

Onderzoek

De Togtemaarschool in Bedum deed overigens niet mee aan het onderzoek naar de beleving van kinderen in aardbevingsgebieden.

