Raad Stad wil malafide huurbazen aanpakken, maar hoe?

De hele gemeenteraad van Groningen vindt dat er een harde aanpak moet komen voor malafide pandjesbazen.

Dat bleek tijdens een spoeddebat dat was aangevraagd door SP en Student en Stad. Aanleiding waren publicaties van stadsblog Sikkom over misstanden op de kamerverhuurmarkt. Daarin staat dat huurders in de stad regelmatig geïntimideerd en bedreigd worden, te hoge huren krijgen opgelegd en verboden bemiddelingskosten moeten betalen.

Angel uit debat

Voorafgaand aan het debat kwam het college al met een brief met allerlei maatregelen om de misstanden aan te pakken. Mooi, vindt SP-raadslid Mechteld van Duin, maar 'waarom moet het nog gaan gebeuren, terwijl het college de aanpak al anderhalf jaar geleden presenteerde? We moeten nu echt doorpakken en aanpakken.' Arjen Banach van Student en Stad onderschrijft dit. 'Nietsdoen is een optie meer.'

Steun voor aanpak

De plannen van het college krijgen brede steun. Zo moet er ondermeer een extra vergunning komen die pandjesbazen en bemiddelingsbureaus nodig hebben. Die tweede vergunning geeft de gemeente de kans om op te kunnen treden bij misstanden; dat is nu niet mogelijk. PvdA-er Maarten van der Laan: 'We zijn blij met de daadkracht van het college.'

Moeilijk

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf blijft het wel lastig om verhuurders echt aan te pakken. 'Het is een beetje vechten tegen de klippen op van Haagse regelgeving. We lobbyen om meer instrumenten en onderzoeken de juridische mogelijkheden.' De gemeente kan nu dwangsommen opleggen als verhuurders zich niet aan de regels houden.

Verder werkt de gemeente samen met politie en Openbaar Ministerie om feiten te verzamelen over malafide huurbazen. De combinatie van allerlei misdragingen van zo iemand zou genoeg kunnen zijn voor meer maatregelen.

Wortel en tak

Toch wil de wethouder het 'met wortel en tak uitroeien'. 'Het is onaanvaardbaar dat jonge mensen in veel te grote getalen in aanraking komen met verhuurders die over schreef gaan.' Volgens Van der Schaaf zijn er tot nog toe tientallen meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Ongewenst Huurgedrag.

