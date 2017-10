Steekt Haren een stokje voor stadse investering in Airport Eelde?

De gemeente Groningen staat sinds 13 oktober onder preventief financieel toezicht van de provincie. Dat moet in verband met de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Maar welke gevolgen heeft dat financieel toezicht voor de gemeente?

Het financieel toezicht is wettelijk ingesteld, zodat een nieuwe gemeente geen financiële nadelen ondervindt van besluiten die genomen worden door de afzonderlijke gemeenten.

Besluit goedkeuren

Elk nieuw besluit dat de gemeente Groningen neemt en dat niet verwerkt is in de lopende begroting van 2017, moet nu goedgekeurd worden door herindelingspartners Haren en Ten Boer. Zo hebben Groningen en Ten Boer eerder een streep gezet door een nieuwe brandweerkazerne in Haren. Tot ergernis van die gemeente.

Mocht de gemeenteraad van de stad binnenkort beslissen om te investeren in Groningen Airport Eelde, dan komt dat besluit ook op het bordje van Haren en Ten Boer te liggen.

Stokje steken

In theorie kunnen de twee andere gemeenten dan een stokje steken voor de investering in het vliegveld. Ware het niet dat uiteindelijk de provincie een knoop moet doorhakken. En de provincie is voorstander van de investering in Eelde.

Zoeken naar argumenten?

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) maakt zich dan ook geen zorgen om een eventuele negatieve houding van Haren. 'Mocht Haren hier tegen zijn, dan is het aan ons om te beoordelen of er wordt gezocht naar argumenten of dat er ook echt argumenten zijn', aldus Brouns.

De brandweerkazerne in Haren is volgens de gedeputeerde niet te vergelijken met Eelde. 'Daar ging de discussie over de locatie', zegt Brouns. 'Groningen en Ten Boer vonden de plek voor een nieuwe kazerne niet goed. Het vliegveld ligt er al. Die gaan we niet ineens verplaatsen.'

Gaan uit van zelfstandigheid

Wethouder Mariska Sloot (GVH) van Haren zegt inhoudelijk nog niet in op de zaken vooruit te willen lopen. 'In de eerste plaats gaan wij er van uit dat we zelfstandig blijven', aldus Sloot. 'Dus dan is het niet eens aan de orde. Maar bovenal moet onze gemeenteraad hier uiteindelijk iets van vinden.'

