Stichting tegen waardevermindering groeit aan tot vierduizend deelnemers

De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG) heeft woensdagochtend de vierduizendste deelnemer verwelkomd.

Stichtingsvoorzitter Lolke Weegnaar reikte een bloemetje uit aan het echtpaar Stegmeijer uit Delfzijl.

Procedure tegen de NAM

De Stichting WAG voert namens haar deelnemers een procedure tegen de NAM om de waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen vergoed te krijgen.

Hoger beroep

Op 8 november is het hoger beroep in de rechtszaak van Stichting WAG tegen de NAM. In eerste aanleg werd deze zaak door Stichting WAG gewonnen. Door deze overwinning liep het aantal deelnemers op van 900 naar 4000.

Lees ook:

- Hoger beroep waardevermindering in november

- NAM gaat definitief in hoger beroep tegen uitspraak waardedaling (2015)

- WAG: 'Hoger beroep NAM is geen verrassing' (2015)

- NAM moet direct waardevermindering woningen vergoeden (2015)

- Lees ook: alles over aardbevingen