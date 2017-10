Groningse callcenters hebben duizend banen die niemand wil

Groningse callcenters hebben samen meer dan duizend banen die niemand wil. Dat zegt het UWV.

Aantrekkende economie

Die organisatie maakt vandaag bekend dat het aantal werkzoekenden daalt dankzij de aantrekkende economie. Steeds meer mensen kunnen dus aan het werk, maar daarbij kiezen ze over het algemeen niet voor een baan in een callcenter.

'Bellen tijdens etenstijd'

Volgens Margot Banus van het UWV in Groningen komt dat doordat mensen een verkeerd beeld hebben van het werk in callcenters: 'Velen hebben het idee dat ze mensen moeten gaan bellen tijdens etenstijd om producten te verkopen, maar dat is niet het geval. In 90 procent van de gevallen heeft de klant een vraag over een product of een dienst en dan is het aan jou om die klant zo goed mogelijk te helpen. Dat is een heel ander uitgangspunt.'

Afwisselender

Daar komt nog bij dat het werk een stuk afwisselender is geworden, klanten worden niet alleen via telefoon en mail geholpen, tegenwoordig gebeurt dat ook via de social media, webcare en door videochat.

Thuiswerken

'Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden een stuk verbeterd', vervolgt Banus. 'Zo kun je tegenwoordig bij veel bedrijven ook thuiswerken, dan hoef je niet meer naar kantoor maar log je gewoon voor een paar uur in. En je kan ook steeds meer je eigen rooster bepalen.'

Dienstverlening

Maar welke werkzoekenden zijn nu bij uitstek geschikt voor het werk in een callcenter? Banus: 'Je moet dienstverlening leuk vinden en communicatief vaardig zijn.'

Kans grijpen

Die omschrijving lijkt op het lijf geschreven van Jack Westers. Deze zestiger greep de kans om in het center van KPN te werken met beide handen aan en voelt zich daar als een vis in het water: 'Het is voor mij een mooie uitdaging om mijn eigen vaardigheden te kunnen ontwikkelen binnen een heel andere setting.'

Open middagen

Het UWV en de gemeenten in Groningen, verenigd in Werkinzicht, houden op 1 en 2 november open middagen waar werkzoekenden zelf kunnen ervaren wat het werk in een callcenter inhoudt en kennis kunnen maken met werkgevers zoals KPN, Cendric en Transcom. Belangstellenden kunnen zich melden via www.kansrijkberoep.nl.