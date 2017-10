Volg om 19.30 uur live: Donar - Le Portel

(Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond in Leek tegen het Franse Le Portel. De wedstrijd is live te volgen via de website van RTV Noord.

Het is de eerste wedstrijd in de poulefase van de Europe Cup. Het Belgische Telenet Antwerp Giants en Bosna uit Sarajevo zitten ook in de groep. Le Portel komt uit het noorden van Frankrijk en speelt sinds vorig jaar op het hoogste niveau (ProA). Het afgelopen seizoen eindigde de ploeg als zevende in de competitie, waarna de kwartfinale van de play-offs het eindstation was. Kijk live De wedstrijd begint om 19.30 uur en is hier live te volgen: