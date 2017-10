Verbouwing stadion Esserberg blijkt ruim een ton duurder dan begroot

Stadion Esserberg in Haren van voetbalclub Be Quick zou voor 467.000 euro verbouwd worden. Uiteindelijk blijkt de renovatie echter op 606.000 euro uit te komen. Bijna 1,4 ton meer dan de bedoeling was.

De gemeenteraad van Groningen moet daarom 84.000 euro extra beschikbaar stellen om alle rekeningen te betalen. Eerder moest de raad al 55.000 euro extra bijlappen omdat er asbest en verontreinigde grond was aangetroffen. 25 jongeren werken mee De voetbalclub heeft het stadion en de kleedkamers laten renoveren. Er hebben 25 jongeren meegewerkt aan de verbouwing in het kader van een werkleerproject. De grootste reden van de overschrijding van het budget komt door het verwijderen van asbest. In totaal moest daarvoor 110.000 euro voor worden neergeteld. Mislopen subsidie Ook is het tekort opgelopen door het mislopen van een subsidie van 13.000 euro. Die subsidie stond wel op de begroting van de renovatie, maar moest er vanaf worden gehaald toen bleek dat het geld voor het Noorderpoort bestemd was. De 25 jongeren kregen namelijk begeleiding van die onderwijsinstelling. De subsidie was bedoeld voor leerlingenbegeleiding en ging dus naar het Noorderpoort. Lees ook: - 'Ik heb mezelf bij de kloten gegrepen om de boel op orde te brengen'

