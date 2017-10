Jongen zwaar mishandeld bij feest in beachclub Kaap Hoorn

(Foto: Google Street View)

Een 17-jarige jongen is het slachtoffer geworden van zware mishandeling in beachclub Kaap Hoorn. Het slachtoffer houdt daar mogelijk blijvend letsel aan over.

Het incident vond plaats in de nacht van 16 op 17 september. Politie zoekt getuigen De mishandelde jongen bezocht die avond de St. Tropez Beachparty in Kaap Hoorn. Over de toedracht van de mishandeling is niets bekend. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de mishandeling.