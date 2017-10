Deel Provinciale Staten wil excuses Brouns om 'Trump-achtige quotes'

Gedeputeerde Patrick Brouns moet zijn excuses maken aan de gemeente Haren. Dat vinden de PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden.

Aanleiding voor het verzoek is de ontstane commotie over de herindeling.



Onnodige kosten

De gemeenteraad in Haren is het niet eens met een 'zachte landing' van de herindeling, waarbij de gemeenten Haren en Ten Boer opgenomen worden in de gemeente Groningen. Door de blokkade van de Harener raad, wordt de samenleving volgens Brouns onnodig op kosten gejaagd.

'Trump-achtige quotes'

Brouns liet zich daar eind vorige week over uit. 'Dat zijn Trump-achtige quotes die niet passen bij een gedeputeerde', stelt Groninger Belang-Statenlid Marc Scheffers. Hij krijgt bijval. PvdA-Statenlid Romke Visser formuleert het wel anders: 'De hand in eigen boezem steken, dat kan nooit kwaad.'

Geen excuses

Brouns ziet het anders. Volgens hem draait de belastingbetaler onnodig voor de kosten op en heeft Haren debet aan de ontstane situatie. Hij is niet van plan excuses te maken aan Haren.

Toch een lichte herindeling?

De provincie vraagt verder aan de Tweede Kamer de wet zo aan te passen dat een 'lichte herindeling' met Haren en Ten Boer alsnog mogelijk wordt. Een meerderheid in Provinciale Staten staat achter het beleid van Brouns om de 'zachte herindeling' door de Kamer te loodsen.

Ook burgemeester van Groningen Peter den Oudsten zal binnenkort bij de Tweede Kamer pleiten voor een lichte samenvoeging. Dat meldde hij woensdag in een spoeddebat van de stadse gemeenteraad.

