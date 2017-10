Stad steekt hand uit naar Haren in soap rond herindeling

De gemeente Groningen vraagt burgemeester en wethouders van Haren toch in gesprek te komen over de nieuw te vormen gemeente met Stad en Ten Boer.Volgens burgemeester Peter den Oudsten moet Haren zijn 'verantwoordelijkheid nemen om nu al met ons te kijken hoe we de nieuwe gemeente vormgeven.' Hij respecteert 'de strijd voor het voorbestaan van de gemeente, zoals zij het zien'

;, maar vindt het wel tijd voor een 'opnieuw uitgestoken hand'.

Brief aan Haren

Den Oudsten vertelde woensdag in een spoeddebat met de gemeenteraad dat hij een brief aan Haren stuurt. Aanleiding voor het debat was het wetsvoorstel voor de herindeling tussen Groningen, Ten Boer en Haren. Omdat Haren niet instemt met de herindeling wordt het een staatsrechtelijke fusie, waarbij de gemeente Groningen fomeel wordt opgeheven. Oorspronkelijk zou het gaan om een zogenoemde 'lichte variant' van herindeling; dat zou administratieve en financiële handelingen hebben gescheeld.



'Keuze is erg jammer'

De keuze van het kabinet vindt Den Oudsten 'heel erg jammer. We hadden gehoopt en verwacht dat het anders zou uitpakken.' De duizenden ambtenaren van de gemeente Groningen moeten nu formeel worden ontslagen en opnieuw in dienst genomen. Ook burgemeester Den Oudsten verliest zijn baan. Daar komt een waarnemer voor terug, mogelijk is hij dat zelf.



Tweede Kamer

De Raad en het college van Groningen blijven voorstander van de lichte variant, waarbij de gemeente Groningen blijft bestaan. Den Oudsten zegde toe dat ook aan de Tweede Kamer kenbaar te maken. 'Want alleen de Tweede Kamer kan het nog veranderen met een amendement.'



Verhouding herstellen

Ook brengt hij aan Den Haag over dat er snel een besluit moet komen. 'Het is belangrijk dat er aan dit gedoe een eind komt. Er moet veel worden hersteld, ook in de verhoudingen. En er moet hard worden gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe gemeente.'

Den Oudsten hoopt dat de Tweede Kamer het voorstel voor de herindeling nog dit jaar behandelt.



