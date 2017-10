Vier kleine windboeren zien deal met Waddenwind mislukken

De stichting Repowering En Participatie Windturbine-Eigenaren Groningen (RPWG) is er niet in geslaagd om een deal te bereiken met Waddenwind, de organisatie van boeren die in de Oostpolder bij Delfzijl een windpark willen optuigen.

De vier boeren in de stichting wilden hun eigen windmolens, vier in totaal, inleveren om er in de Oostpolder één windmolen terug te krijgen. Waddenwind wilde niet verder gaan dan het teruggeven van een halve windmolen.

Wens provincie

De mogelijke ruil is een wens van de provincie Groningen, die hoopte dat boeren hun eigen windmolen, vaak op hun eigen erf, wilden inleveren om in grootschalige windparken te participeren. 'Zo worden de windmolens geconcentreerd geplaatst', legt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) uit.

De vier boeren gingen er niet mee akkoord, omdat de opbrengst van een halve windmolen niet het verlies van de vier windmolens dekt.

'U heeft tien jaar de tijd gehad'

De mislukte deal is extra zuur voor de stichting RPWG, omdat het de laatste kans was om de kleine boerenmolens in te ruilen voor een grotere windmolen in een windpark.

Woordvoerder Johan ter Schuur hoopte op meer tijd om alsnog overeenstemming te bereiken. Hij deed daarom een oproep aan de partijen in Provinciale Staten. Maar de Statenfracties wilden daar niet aan. 'U heeft tien jaar de tijd gehad', zei D66-voorman Henri Schijff. De provincie beëindigt nu de regeling.

Ter Schuur geeft aan dat hij pas in de laatste maanden echt kon onderhandelen met Waddenwind.