Slachtoffers Harener familiedrama worden in Eritrea begraven

(Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

De slachtoffers van het familiedrama aan het Jufferpad in Haren worden in Eritrea begraven. Dat is het land van herkomst van de 23-jarige vrouw die samen met haar zesjarige dochtertje om het leven is gebracht.

Geschreven door Robert Pastoor

