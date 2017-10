Greetje de Vries-Leggedoor geïnstalleerd in Zuidhorn

Greetje de Vries-Leggedoor is woensdagavond beëdigd en geïnstalleerd tot waarnemend burgemeester van Zuidhorn.

De Vries is de opvolger van de eind juni overleden Bert Swart. De Vries woont in Nieuw Buinen, is lid van het CDA en zit namens die partij ook in de Eerste Kamer. Ze gaat het Kamerlidmaatschap combineren met het burgemeesterschap.

Lange carrière in het openbaar bestuur

De 62-jarige De Vries kan bogen op een langdurige carrière in het openbaar bestuur. Ze was ondermeer raadslid in de toenmalige gemeente Borger, was lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in Drenthe en zat in het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's.

Gemeente Westerkwartier

De Vries is aangesteld tot aan de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019. De gemeente Zuidhorn houdt dan op te bestaan en gaat samen met Leek, Grootegast en Marum op in de gemeente Westerkwartier.

