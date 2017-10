Kamp waarschuwt voor groei melkveestapel

De groei van het aantal melkkoeien moet stoppen, anders dreigt Nederland zijn uitzonderingspositie in de EU op mestgebied alsnog te verliezen.

Daarvoor waarschuwt minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Flinke groei

Het aantal melkkoeien is volgens hem de afgelopen maanden met ongeveer 10.000 gegroeid, nadat de veestapel eerder flink was gekrompen. Die daling was nodig omdat de boeren veel te veel mest produceerden.

Mestplafond

Brussel heeft Nederland een mestplafond opgelegd. Er mag 172,9 miljoen kilogram fosfaat en 504,4 miljoen kilogram stikstof worden geproduceerd. Om de uitzonderingspositie binnen de EU te behouden mag dit niet worden overschreden. Door de uitzonderingspositie mag Nederland meer mest op boerenland uitrijden dan andere EU-landen.

'Toename baart zorgen'

Volgens de minister ziet het er nu nog naar uit dat Nederland dit jaar niet boven het plafond zal uitkomen, maar 'baart de recente toename van het aantal koeien zorgen.' Boeren moeten de veestapel de komende maanden niet meer laten groeien, aldus Kamp.

Lees ook:

- 'Veestapel moet snel inkrimpen om klimaatdoelen te halen'

- Boosheid bij LTO Noord na uitspraken oud-staatssecretaris

- Ex-staatssecretaris Van Dam: boeren hebben zelf schuld

- LTO Noord bezorgd over plannen inkrimpen veestapel