Donar start groepsfase Europe Cup met knappe zege

In een sfeervolle Topsporthal in Leek is Donar de groepsfase van de Europe Cup begonnen met een 77-72 zege tegen het Franse Le Portel. De ploeg van coach Erik Braal speelde woensdagavond een prima wedstrijd. De gasten kwamen in het laatste kwart nog opzetten, maar de Groningers trokken de overwinning over de eindstreep.

Zoeken

In het begin van het duel was het nog even zoeken voor Donar. De Fransen sloegen een klein gaatje dat door de thuisploeg aan het einde van het eerste kwart was omgebogen tot een 21-17 voorsprong.

Afstand

Donar schoot steeds scherper en begon langzaam maar zeker afstand te nemen van de matig acterende tegenstrever. Stephen Domingo vergrootte vlak voor rust met een fraaie driepunter het verschil tot 42-39. Bij rust was het 45-31 in Gronings voordeel.

Concentratie

Na de pauze bleef Donar geconcentreerd spelen en wist de voorsprong op veertien punten te houden: 64-50. In het laatste kwart sloop er wat onzekerheid in het spel van de thuisploeg. Le Portel kwam met een run van twaalf punten terug tot 75-69, maar een score in de laatste minuut van Jason Dourisseau ontnam de Fransen het uitzicht op een beter eindresultaat.

Vervolg

Topscorer aan de kant van Donar was Drago Pasalic met twintig punten. Brandyn Curry was goed voor zeventien punten. De volgende wedstrijd in de Europe Cup voor de Groningers is op woensdag 25 oktober. Dan staat het uitduel in Sarajevo tegen KK Bosna op het programma.

Lees ook:

- Donar vs. Le Portel: 'Nog wel even wennen'

- Donar veegt de vloer aan met Rotterdam