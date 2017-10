Den Oudsten loopt een blauwtje in Haren

'Wij mogen van de gemeenteraad geen contact hebben met Groningen en Ten Boer over de herindeling. Het hangt dus af van de gemeenteraad van Haren.' Dat zegt burgemeester Pieter van Veen van Haren in reactie op de uitnodiging van zijn Groninger collega om te praten over de nieuw te vormen fusiegemeente.

Burgemeester Peter den Oudsten deed eerder vandaag een oproep aan de burgemeester en wethouders van Haren om in gesprek te gaan met Stad.

Ten strengste verboden

Van Veen is echter met handen en voeten gebonden door een uitspraak van zijn gemeenteraad. Die gemeenteraad heeft namelijk vorig jaar in meerderheid besloten dat een gesprek met Groningen en Ten Boer over de herindeling ten strengste verboden is.

'Vorig jaar is er in meerderheid besloten dat wij niet in gesprek mogen over de herindeling', laat Van Veen weten. 'Als de raad geen ander standpunt inneemt, dan wordt de uitgestoken hand van de stad niet aangenomen.'

'We blijven bij ons standpunt'

Een meerderheid van de raadsleden in Haren is geenszins van plan het verbod op een gesprek op te heffen. Dat laat fractievoorzitter Meinard Wolters van coalitiepartij Gezond Verstand Haren weten. 'Als wij als coalitie die handreiking aannemen dan impliceert het dat wij meewerken aan een proces waar wij niet achterstaan. Wij blijven bij ons standpunt.'

D66 gaat nog wel overleggen

Den Oudsten loopt dus een blauwtje in Haren. D66, de grootste partij in Haren en tevens coalitiepartij, gaat het voorstel van Den Oudsten nog wel binnen de fractie bespreken, maar weinig wijst erop dat er een gesprek komt.

Oordopjes

'Kennelijk hebben de bestuurders oordopjes in, want wij hebben vorig jaar gezegd dat we niet in gesprek willen', laat D66-fractievoorzitter Marjan Bachman weten. 'Het ligt namelijk niet voor de hand om een gesprek te voeren over de voorbereidingen van een huwelijk terwijl wij dat huwelijk never en nooit willen laten voltrekken.'

Gemiste kans?

Van Veen mag dus niet opnieuw in gesprek. Een gemiste kans? 'Het gaat erom wat de gemeenteraad wil. Maar laten we eerst de uitnodigingsbrief vanuit de stad eens afwachten. Dan gaan we het bespreken in het college. Misschien gaan de wethouders dan nog wel in gesprek met hun eigen partij.'

