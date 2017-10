Westerwolde wil test met Qliner naar Ter Apel

Verschillende leden van de gemeenteraden van Vlagtwedde en Bellingwedde willen een test met een Qliner die van Ter Apel naar Groningen rijdt. Die bus moet de reistijd tussen het grootste dorp van de nieuwe gemeente Westerwolde en de stad verkleinen.

'We willen de oudere jeugd die gaat studeren zo de gelegenheid geven om in ons gebied te blijven wonen', zegt fractievoorzitter van GroenLinks Rene Kriek.

Verhuizen naar Stad

Volgens het raadslid wordt de jeugd op dit moment door de lange reistijd gedwongen om naar Stad te verhuizen. 'De rit is voor hen gewoon te lang.'

Vijf tot tien minuten tijdwinst

Maar Jan van Selm, directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe, voelt weinig voor de Qliner. Volgens hem wordt de snelle bus te duur. Hij denkt ook dat er niet genoeg mensen gebruik van zullen maken. 'De tijdwinst is zo'n vijf tot tien minuten. Bovendien verlies je daarbij veel tussenliggende haltes die nu wel bediend worden door een reguliere bus. Al met al maakt dat het een dure oplossing.'

Qliner-test

'Maar ik hoor dat de gemeenteraad er erg veel belang aan hecht om er nog eens naar te kijken', zegt de directeur. 'De gemeenteraden gaan dan ook een brief sturen voor een test van de Qliner. We gaan kijken of dat een mogelijkheid is.'

Nieuwe dienstregeling

Toch is er al dit jaar goed nieuws voor reizigers tussen Ter Apel en Stad: buslijn 312, de huidige Qliner tussen Stadskanaal en Groningen, doet er vanaf 10 december vijf minuten korter over. 'Daar profiteren mensen die vanuit Ter Apel op deze bus overstappen van. Dat is alvast winst.'

