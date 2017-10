'Als ik ga zitten treuren, komt er helemaal niemand meer binnen'

De straat ligt overhoop en grote hekken maken van oversteken een hachelijk klusje. Nee, de Astraat in de Groninger binnenstad ligt er door de werkzaamheden niet op zijn fraaist bij. En dat merken de winkeliers in hun portemonnee.

'Dit kost me de helft van mijn omzet', berekenen twee winkeleigenaren afzonderlijk van elkaar.

'Het is huilen vandaag'

In de plaatselijke viswinkel Fish Market is het dan ook opvallend rustig. 'Het is waardeloos qua winkelend publiek. Hier heb je niets aan als ondernemer', vertelt de eigenaar. Bij de kaasboetiek aan de overkant hetzelfde verhaal. 'Het is huilen vandaag. We zitten er al een tijdje mee en dat is niet goed voor de zaak.'



Straks loopt iedereen hier wild enthousiast naar binnen Eigenaresse Groninger Kaasboetiek

Dagdromen

Toch is er één ding dat beide ondernemers op de been houdt: het toekomstige straatbeeld. De Astraat moet namelijk een parkachtige entree van de stad worden. En dat is juist weer goed voor de zaken. 'We krijgen er een mooie straat voor terug. Een acht min, als ik een cijfer moet geven', stelt de visboer.

'Straks loopt iedereen hier wild enthousiast binnen', dagdroomt de 'kaasboerin'. Ondanks de ellende heet ze haar klanten nog altijd lachend welkom. 'Als ik hier ga zitten treuren komt er helemaal niemand meer binnen.'

