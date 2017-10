Werkdruk bij fusie Hogeland-gemeenten blijft hoog: 'We moeten keuzes maken'

Met de fusie in aantocht wordt bij ambtenaren van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de werkdruk steeds hoger. Volgens burgemeester Koos Wiersma van De Marne moeten bestuurders meer prioriteiten stellen welke zaken wel en niet meer moeten worden gedaan.

De gemeenten gaan op 1 januari 2019 op in de fusiegemeente Het Hogeland. In aanloop daar naartoe komen de vier gemeenteraden maandelijks bij elkaar om daarover te praten.

Oplossing

Tijdens de gezamenlijke vergadering woensdagavond zei Wiersma dat de tekenen van een hoge werkdruk steeds zichtbaarder worden. 'Veel medewerkers zijn enthousiast aan de slag met de herindeling, maar daardoor komt hun reguliere werk in de knel. Daarom moeten we op zoek naar een oplossing', zegt Wiersma.

Zo huren de gemeenten extra personeel in om de winkel draaiende te houden, nadat begin dit jaar duidelijk werd dat de werkdruk op het gemeentehuis in Bedum te hoog werd. Ook bij de andere drie gemeenten kwam dit beeld naar voren.

Maar ruim een halfjaar later zorgen de extra ingehuurde medewerkers nog niet voor een lagere werkdruk.

Prioriteiten stellen

'Het wordt steeds moeilijker om oplossingen te zoeken. We moeten ons ervan bewust zijn dat dit een stevige klus is. Daarom moeten we wellicht meer personeel extern inhuren en prioriteiten stellen', zei Wiersma na vragen hierover van Gemeentebelangen-raadslid Eltjo Dijkhuis van Eemsmond.

De werkdruk heeft tot nu toe nog niet geleid tot een groter ziekteverzuim bij de gemeenten, zei Wiersma.

'Ook in 2019 nog veel werk'

De burgemeester durft niet in te schatten wanneer de hoge werkdruk voor de gemeenteambtenaren voorbij is. 'Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente nog niet af, ook daarna zal er nog veel werk verzet moeten worden.'

Lees ook:

- 'Medewerkers De Marne mogen niet lijden onder herindeling'

- 'Werkdruk bij gemeente is te hoog'

- 'Vliegende brigade' moet gemeentepersoneel ontlasten