CNV: Bank heeft geldkraan van BSB Staalbouw dichtgedraaid

Vakbond CNV zegt dat er inderdaad problemen zijn bij BSB Staalbouw in Burgum.

De bank zou de geldkraan hebben dichtgedraaid. Waarom ze dat hebben gedaan is nog niet duidelijk. Dat meldt Omrop Fryslân.

Bruggen bij zeesluizen Farmsum

BSB Staalbouw wil zelf niet reageren op de berichten dat er een faillissement zou dreigen. Rijkswaterstaat zei woensdag te hopen op een doorstart. Deze instantie heeft het opknappen van de bruggen bij de zeesluizen in Farmsum uitbesteed aan BSB. Het bedrijf is maandag begonnen met het werk, maar intussen ligt het alweer stil.

Donderdagmiddag om vier uur is er een vergadering voor de leden van de vakbonden FNV en CNV. De bonden hopen dan duidelijkheid te kunnen geven over de situatie van BSB Staalbouw.