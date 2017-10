Rondje Groningen: Kabouters gespot op Landgoed Fraeylemaborg

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur: de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen: verdachte mannetjes met rode puntmutsjes houden zich schuil op Landgoed Fraeylemaborg!

1) (ge)mist?

Het was vanmorgen mistig in onze provincie. En dat leverde vanzelfsprekend ook mooie, mistige plaatjes op. Zoals deze:

2) Nait zo hard!

Op de weg van Stad naar Wad zijn verkeersborden geplaatst met een Gronings tintje.

3) Je bed uit met de kippenboer

Dat het een ontzettend komisch filmpje is wisten we al, maar dat Jochem Myjer er elke dag mee opstaat is wel héél veelzeggend!

4) Ik zie een ster, hij staat zo ver

Heb je dringend behoefte aan een beetje geluk? Wie weet biedt een wens doen na het zien van een vallende ster uitkomst. En laat op de vroege zondagmorgen nou een complete meteorenzwerm te zien zijn in het luchtruim. Je moet je wekker er even voor zetten, maar dan heb je ook wat!

5) 'Een onbewust verlangen naar intimiteit'

Als er plotseling in de Volkskrant geschreven wordt dat Westerwolde het best bewaarde geheim van Nederland is, mag je als gemeente best een beetje trots zijn. En daar was dan ook sprake van. Het artikel is ook hier te lezen.

6) Loverboy-checklist

Er komt een moment dat dochters onder de vleugels van het ouderlijk gezag kruipen. Een lastig moment, zeker als er vriendjes in het spel komen. Maar niet gevreesd, vanaf nu is er de loverboy-checklist!

7) De jeugd heeft de toekomst

Een win-winsituatie over aardgaswinning in Groningen, gegoten in cartoonvorm. Met enige satire uiteraard.

8) Zoek de paddenstoelen en kabouters!

Wat zei u, kaboutertjes bestaan niet? Bij de Fraeylemaborg denken ze daar heel anders over. Kom het zondag zelf maar eens bewonderen.

9) Noord draait door!

De TV Draait Door bracht vandaag een ode aan RTV Noord, met een bonte verzameling van allerlei fragmenten die op de lachspieren werken. Zeker het terugkijken waard! Check ze via deze link.

10) Harko is vrijgevig met laptops

Harko verdiende met het ophalen van oud papier in de dorpsschool van Noordhorn in 35 jaar tijd liefst 25.000 euro. Dat deed hem besluiten om leerlingen van de school op laptops te trakteren. En die leerlingen? Die zorgden dat Harko eens flink in het zonnetje werd gezet op z'n tachtigste verjaardag. Hart van Nederland was daarbij.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Bekijk hier de vorige edities.